Динамо обыграло Черноморец

21:22, 25 августа 2012
Спорт
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В разгаре седьмой тур Чемпионата Украины по футболу.

Динамо (Киев)

В Киеве завершился поединок Динамо - Черноморец. Киевляне на классе обыграли моряков.

Счет 2:0. Голы забивали Нинкович (23 минута) и Браун Идейе (72).

Динамо набирает 18 очков и догоняет Шахтер в турнирной таблице.

Ранее сегодня с аналогичным счетом Ильичевец обыграл Говерлу (Гречишкин 28, Федотов 85).

Завтра состоятся матчи:

Металлург З - Металлург Д

Днепр - Волынь

Шахтер - Карпаты

Металлист - Кривбасс

Таврия - Арсенал.

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