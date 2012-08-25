Динамо обыграло Черноморец

В разгаре седьмой тур Чемпионата Украины по футболу.

В Киеве завершился поединок Динамо - Черноморец. Киевляне на классе обыграли моряков. Счет 2:0. Голы забивали Нинкович (23 минута) и Браун Идейе (72). Динамо набирает 18 очков и догоняет Шахтер в турнирной таблице. Ранее сегодня с аналогичным счетом Ильичевец обыграл Говерлу (Гречишкин 28, Федотов 85). Завтра состоятся матчи: Металлург З - Металлург Д Днепр - Волынь Шахтер - Карпаты Металлист - Кривбасс Таврия - Арсенал.

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