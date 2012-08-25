Динамо обыграло Черноморец
21:22, 25 августа 2012Спорт
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В разгаре седьмой тур Чемпионата Украины по футболу.
Динамо (Киев) побеждает дома
В Киеве завершился поединок Динамо - Черноморец. Киевляне на классе обыграли моряков.
Счет 2:0. Голы забивали Нинкович (23 минута) и Браун Идейе (72).
Динамо набирает 18 очков и догоняет Шахтер в турнирной таблице.
Ранее сегодня с аналогичным счетом Ильичевец обыграл Говерлу (Гречишкин 28, Федотов 85).
Завтра состоятся матчи:
Металлург З - Металлург Д
Днепр - Волынь
Шахтер - Карпаты
Металлист - Кривбасс
Таврия - Арсенал.
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