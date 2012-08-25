«Динамовцы» выйдут сегодня на поле в вышиванках
18:24, 25 августа 2012Спорт
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Футболисты киевского "Динамо" подготовили сюрприз для своих болельщиков, приуроченный ко Дню вышиванки.
"Фирменная" вышиванка от Динамо. Фото fcdynamo.kiev.ua
На разминку перед матчем с одесским "Черноморцем" игроки выйдут на поле в эксклюзивных клубных вышиванках, которые по завершении тренировки отдадут болельщикам, которые соберутся на трибунах "Олимпийского", сообщает ТСН.
Напомним, что матч "Динамо" - "Черноморец" начнется в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2 +2.
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