«Динамовцы» выйдут сегодня на поле в вышиванках

На разминку перед матчем с одесским "Черноморцем" игроки выйдут на поле в эксклюзивных клубных вышиванках, которые по завершении тренировки отдадут болельщикам, которые соберутся на трибунах "Олимпийского", сообщает ТСН.

Напомним, что матч "Динамо" - "Черноморец" начнется в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2 +2.