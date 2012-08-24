Семикратный победитель Тур де Франс лишился всех своих титулов

20:21, 24 августа 2012
Спорт
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Семикратный победитель Тур де Франс Лэнс Армстронг лишился всех своих спортивных титулов из-за употребления запрещенных препаратов.

Армстронг

Антидопинговое агентство США объявило сегодня об этом решении. Обвинения в адрес легендарного велогонщика были выдвинуты еще два месяца назад. Армстронг судился с агентством, но не добился успеха.

Эхо Москвы

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