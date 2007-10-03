Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

Завершились матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

A Ливерпуль - Олимпик 0:1 (Вальбуэна 77)

A Бешикташ - Порту 0:1 (Кваресма 90+2)

B Валенсия - Челси 1:2 (Вилья 9 - Моретти 21, автогол, Дрогба 71)

B Русенборг - Шальке-04 0:2 (Джонс 62, Кураньи 89)

C Лацио - Реал 2:2 (Пандев 32, 75 - ван Нистелрой 8, 61)

C Вердер - Олимпиакос 1:3 (Угу Алмейда 32 - Столтидис 73, Пацацоглу 82, Ковачевич 87)

D Селтик - Милан 2:1 (Макманус 62, Макдональд 90 - Кака 68, пен.)

D Бенфика - Шахтер 0:1 (Жадсон, 42)

После двух игр у донецкого "Шахтёра" 6 очков, у его соперников в группе D: по 3 у Милана и Селтика, 0 у Бенфики.