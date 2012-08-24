Барселона обыграла Реал в матче за Суперкубок

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в первом матче Суперкубка Испании.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 3:2 (Педро 57, Месси 70 пен., Хави 78 - Роналду 55, ди Мария 85). Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 29 августа. Реал выигрывал Суперкубок страны 8 раз, Барселона - 10, причем три последних года - подряд.

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