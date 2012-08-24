Два украинских экипажа участвуют в Чемпионате мира по вертолетному спорту

Как сообщили УНИАН организаторы чемпионата, в первый экипаж входят пилот, мастер спорта Украины, неоднократный призёр по упражнениям на чемпионатах СССР и Украины – Леонид Пархоменко и член экипажа – Олег Резинкин.

Второй экипаж – пилот, мастер спорта, абсолютный чемпион Украины (1984), неоднократный призёр по упражнениям на чемпионатах СССР и Украины Виктор Гончаренко и член экипажа Владимир Оконечников.

В соревнованиях участвуют спортсмены из 11 стран. Кроме экипажей из Украины будут выступать спортсмены из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Франции, Швейцарии, России.

Чемпионат продлится по 26 августа. Он проводится на аэродроме Дракино (Московская область).

Полеты по программе соревнований пройдут 23-25 августа, а в завершающий день, 26 августа, зрителей ждут «Вертолетные гонки», выступление пилотажной группы «Беркуты», авиационно-спортивный праздник, церемония закрытия и награждения победителей.

Программа соревнований состоит из 4 обязательных дисциплин: «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов», «Слалом». Все упражнения включают в себя элементы поисково-спасательных операций и требуют от спортсменов безупречной техники пилотирования, ювелирного владения вертолетом и полного взаимопонимания в экипаже.

Медали будут разыграны в индивидуальном многоборье и командном зачете. Отдельные призы будут разыграны в упражнении «Фристайл». Пилоты выполнят произвольный комплекс пилотажных фигур с возможностью использования музыкального сопровождения и цветных дымов.