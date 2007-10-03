Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

22:29, 03 октября 2007
Спорт
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Вас, конечно, интересует матч в Лиссабоне :)

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

A Ливерпуль - Олимпик 0:0

A Бешикташ - Порту 0:0

B Валенсия - Челси 1:1 (Вилья 9 - Моретти 21, автогол)

B Русенборг - Шальке-04 0:0

C Лацио - Реал 1:1 (Пандев 32 - ван Нистелрой 8)

C Вердер - Олимпиакос 1:0 (Угу Алмейда 32)

D Селтик - Милан 0:0

D Бенфика - Шахтер 0:1 (Жадсон, 42)

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