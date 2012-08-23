Блохин огласил состав на первый матч отбора на ЧМ-2014

Как сообщает пресс-служба ФФУ, национальная команда Украины по футболу соберется 4 сентября под Киевом на учебно-тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. В Лондон сине-желтые вылетят 10 сентября чартерным рейсом.

По сравнению со списком вызванных на предыдущий контрольный матч сине-желтых, в лагере сборной лишь одно изменение: отсутствует нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Дикань («Спартак» Москва, Россия), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер»).

Защитники: Богдан Бутко («Ильичевец» Мариуполь), Александр Кучер («Шахтер»), Виталий Мандзюк («Днепр» Днепропетровск), Тарас Михалик ("Динамо"), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Евгений Селин («Ворскла» Полтава), Евгений Хачериди («Динамо»), Вячеслав Шевчук («Шахтер»).

Полузащитники: Роман Безус («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»), Олег Гусев («Динамо»), Евгений Коноплянка («Днепр»), Сергей Назаренко («Таврия», Симферополь), Руслан Ротань («Днепр» ), Тарас Степаненко («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия), Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Нападающие: Марко Девич («Шахтер»), Роман Зозуля («Днепр»).

Трансляция матча сборных Англии и Украины состоится 11 сентября на телеканале «Интер» (начало игры - в 22.00).