Маркевич назвал соперника Металлиста 100-процентным фаворитом

На предматчевой пресс-конференции главный тренер ФК "Металлист" Мирон Маркевич, отвечая на вопрос, кого он считает в сегодняшнем матче в Лиге Европы фаворитом, ответил: "На сто процентов - бухарестское "Динамо".

Комментируя условия проведения матча тренер харьковчан сказал: "Какая будет погода, такая и будет. Она одинакова для двух команд. Конечно, лучше играть при хорошей температуре. Никуда от этого не денешься. Надо выходить и показывать лучшую игру".

На вопрос о том, что ему известно об игре бухарестской команды, Маркевич сказал, что имеет достаточно хорошее представление об этой команде.

"Мы смотрели их матч на Суперкубок с чемпионом страны, а далее несколько матчей чемпионата. У нас есть представление о сопернике. Хорошая, добротная команда, и матч будет интересным", - сказал Мирон Богданович.

Среди всей команды тренер Металлиста выделил особо Мунтяну, Цукудяна и Ба.

Маркевич пообещал приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше. Но, по словам тренера, никто не застрахован от поражений.

По материалам www.metalist.ua