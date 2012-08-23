Результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов

01:17, 23 августа 2012
Спорт
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Завершились сегодняшние матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА

Малага - Панатинаикос 2:0

Брага - Удинезе 1:1

Динамо (Загреб) - Марибор 2:1

АЕЛ - Андерлехт 2:1

БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2:0

Напомним, что 21 августа играли:

Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).

Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1

Копенгаген - Лилль 1:0

Базель - ЧФР (Клуж) 1:2

Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2

Ответные матчи 28-29 августа

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