Результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов
01:17, 23 августа 2012Спорт
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Завершились сегодняшние матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА
Малага - Панатинаикос 2:0
Брага - Удинезе 1:1
Динамо (Загреб) - Марибор 2:1
АЕЛ - Андерлехт 2:1
БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2:0
Напомним, что 21 августа играли:
Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).
Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1
Копенгаген - Лилль 1:0
Базель - ЧФР (Клуж) 1:2
Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2
Ответные матчи 28-29 августа
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