Результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Малага - Панатинаикос 2:0 Брага - Удинезе 1:1 Динамо (Загреб) - Марибор 2:1 АЕЛ - Андерлехт 2:1 БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2:0 Напомним, что 21 августа играли: Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.). Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1 Копенгаген - Лилль 1:0 Базель - ЧФР (Клуж) 1:2 Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2 Ответные матчи 28-29 августа

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