«Металлист» прибыл в Бухарест

Вылет чартерного авиарейса с футболистами "Металлиста" в Бухарест на первый матч квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местным клубом "Динамо" сегодня задержался из-за технических неисправностей.

Об этом сообщаетcя на официальном сайте клуба.

После небольшой задержки при вылете, связанной с незначительными техническими неисправностями, самолет с делегацией футбольного клуба "Металлист" на борту успешно приземлился в аэропорту города Бухарест после двухчасового перелета.

Команда разместилась в гостинице Intercontinental и после отдыха отправилась на "Национальный стадион" для проведения предматчевой тренировки. Предматчевая пресс-конференция и предыгровая тренировка команды начались в плановое время – 18.30 и 19.00, отмечается на сайте .

Как сообщали СМИ, из-за прибытия Президента Виктора Януковича в Харьков с рабочей поездкой задержался вылет чартерного авиарейса с футболистами "Металлиста" в Бухарест на первый матч квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местным клубом "Динамо".

Ориентировочное время задержки составляло два часа.