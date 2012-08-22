Кличко будет драться с Вахом

Украинец Владимир Кличко проведет защиту титулов чемпиона мира среди боксеров-профессионалов по трем престижным версиям в супертяжелом весе против поляка Мариуша Ваха.

Как передает ИТАР-ТАСС, организаторы сегодня официально сообщили, что поединок пройдет 10 ноября в Гамбурге (Германия) на "О2 Арене" вместимостью 16 тыс. зрителей.

32-летний М.Вах по росту даже выше В.Кличко - 2,02 м против 1,98. Поляк не потерпел ни одного поражения, выиграл 27 боев (15 нокаутом). В.Кличко одержал 58 побед (51 нокаутом) при трех поражениях. Предстоящий поединок станет для него 23-м титульным.

"Мне нечего терять, вне зависимости от того, как сложится бой, - сказал М.Вах. - Так что буду боксировать уверенно и хладнокровно".