Из-за Януковича «Металлист» маринуется в аэропорту
11:37, 22 августа 2012Спорт
2714
Из-за прибытия Януковича в Харьков задержался вылет «Металлиста» на выездную игру в еврокубках.
"Металлист" страдает из-за президента
Из-за прибытия Президента Виктора Януковича в Харьков с рабочей поездкой задержался вылет чартерного авиарейса с футболистами "Металлиста" в Бухарест на первый матч квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местным клубом "Динамо".
Об этом сообщает интернет-издание «Террикон».
Ориентировочное время задержки - два часа. Теперь чартер с игроками и тренерами харьковской команды может вылететь в столицу Румынии не раньше полудня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter