Из-за Януковича «Металлист» маринуется в аэропорту

Из-за прибытия Президента Виктора Януковича в Харьков с рабочей поездкой задержался вылет чартерного авиарейса с футболистами "Металлиста" в Бухарест на первый матч квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с местным клубом "Динамо".

Об этом сообщает интернет-издание «Террикон».

Ориентировочное время задержки - два часа. Теперь чартер с игроками и тренерами харьковской команды может вылететь в столицу Румынии не раньше полудня.