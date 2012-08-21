Динамо выиграло матч в Лиге чемпионов

Завершился первый матч киевского Динамо в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.). В других сегодняшних играх ЛЧ зафиксированы результаты: Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1 Копенгаген - Лилль 1:0 Базель - ЧФР (Клуж) 1:2 Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2 *** Завтра свои матчи сыграют: Малага - Панатинаикос Брага - Удинезе Динамо (Загреб) - Марибор АЕЛ - Андерлехт БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона)

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