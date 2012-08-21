Динамо выиграло матч в Лиге чемпионов

23:35, 21 августа 2012
Спорт
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Завершился первый матч киевского Динамо в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА

Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).

В других сегодняшних играх ЛЧ зафиксированы результаты:

Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1

Копенгаген - Лилль 1:0

Базель - ЧФР (Клуж) 1:2

Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2

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Завтра свои матчи сыграют:

Малага - Панатинаикос

Брага - Удинезе

Динамо (Загреб) - Марибор

АЕЛ - Андерлехт

БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона)

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