Динамо выиграло матч в Лиге чемпионов
23:35, 21 августа 2012Спорт
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Завершился первый матч киевского Динамо в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА
Боруссия (Мёнхенгладбах) - Динамо (Киев) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).
В других сегодняшних играх ЛЧ зафиксированы результаты:
Спартак (Москва)- Фенербахче 2:1
Копенгаген - Лилль 1:0
Базель - ЧФР (Клуж) 1:2
Хельсингборгс - Селтик (Глазго) 0:2
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Завтра свои матчи сыграют:
Малага - Панатинаикос
Брага - Удинезе
Динамо (Загреб) - Марибор
АЕЛ - Андерлехт
БАТЭ - Хапоэль (Кирьят-Шмона)
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