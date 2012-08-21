Янукович выразил соболезнование Ярославскому

В понедельник, 20 августа, на 76-м году жизни умер отец украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Соболезнования в связи со смертью Владилена Ярославского выразил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства.

«В памяти всех, кто знал Владилена Леонидовича, он останется мудрым отцом, чутким врачом, надежным и верным товарищем. Склоняю голову в скорби и разделяю горькую боль непоправимой утраты», - говорится в соболезновании главы государства семье умершего.

Справка УНИАН. Владилен Ярославский - врач-уролог (хирургическая практика), заведовал отделением урологии городской больницы № 17 Харькова в 2001-2005 гг. Заслуженный врач Украины.

Александр Ярославский - известный украинский бизнесмен, президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист», входит в число самых богатых украинцев.