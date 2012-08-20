СМИ: Олимпийцы пожаловались, что к ним относятся как к средству получения медалей

Спортсмены Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике просят председателя Госслужбы молодежи и спорта Равиля Сафиуллина разобраться с ситуацией вокруг подготовки к Олимпийским играм.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, олимпийцы обратились к Сафиуллину с письмом, в котором просят помочь им "разобраться" с их "легкоатлетическим хозяйством".

"Мы, спортсмены, абсолютно не видим взаимопонимания, взаимоуважения и поддержки со стороны руководства", - пишут легкоатлеты.

"Мы не хотим, чтобы к нам относились как к средству получения медалей. Мы хотим, чтобы к нам относились как к профессионалам. Мы не машины! Мы хотим, чтобы уважали наших тренеров. Их осталось не так уж много", - отметили они.

Олимпийцы добавили, что просят "нормального, современного, принятого во всем мире уровня обеспечения подготовки сборной".

Как известно, перед Олимпиадой разгорелся скандал вокруг подготовки легкоатлетической сборной Украины. Журналисты узнали, что спортсменов не обеспечивают нормальным питанием, тренажерами и даже качественной питьевой водой.