На Паралимпиаду поедет самая большая за 20 лет независимости команда Украины
Сборная Украины на XІV летних Паралимпийских играх будет самой многочисленной со времен независимости государства
Сборная Украины на XІV летних Паралимпийских играх, которые пройдут с 29 августа по 9 сентября 2012 года в г. Лондоне, будет самой многочисленной со времен независимости государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич на торжественной презентации состава сборной Украины, которая прошла в воскресенье в Киеве.
“Это самая большая команда за 20 лет независимости Украины”, - сказал В.Сушкевич.
По его словам, в состав команды входят 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые будут соревноваться в двенадцати видах спорта. В целом команда насчитывает 232 чел.
По сравнению с выступлением на Паралимпиаде в Пекине, состав сборной обновился на 41%, в ней 64 новых атлета.