На Паралимпиаду поедет самая большая за 20 лет независимости команда Украины

Сборная Украины на XІV летних Паралимпийских играх, которые пройдут с 29 августа по 9 сентября 2012 года в г. Лондоне, будет самой многочисленной со времен независимости государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич на торжественной презентации состава сборной Украины, которая прошла в воскресенье в Киеве.

“Это самая большая команда за 20 лет независимости Украины”, - сказал В.Сушкевич.

По его словам, в состав команды входят 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые будут соревноваться в двенадцати видах спорта. В целом команда насчитывает 232 чел.

По сравнению с выступлением на Паралимпиаде в Пекине, состав сборной обновился на 41%, в ней 64 новых атлета.