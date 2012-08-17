19 августа стартует веломарафон Львов-Краков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, преодолеть расстояние в 325 км участники веломарафона планируют за 10-12 часов.

Торжества по случаю открытия веломарафона начнутся накануне, 18 августа, в 17.00 на проспекте Свободы возле Оперного театра, а стартуют участники марафона 19 августа в 7.00 с ул. Княгини Ольги, 3.

«В очередной раз мы проводим этот традиционный веломарафон. Ему исполняется 118 лет. Самому старшему участнику марафона исполнится 72 года, самому молодому – 16. Среди велосипедистов есть и женщины», - сообщил УНИАН президент Львовской областной Федерации велосипедного спорта Юрий Моравецкий.

Веломарафон Львов-Краков в этом году проводит Федерация велоспорта Львовской области под патронатом маршалка Малопольского воеводства и главы Львовской облгосадминистрации, при поддержке департамента гуманитарной политики Львовского горсовета и отделения НОК Украины во Львовской области.

„Идея возрождение марафона воплотилась в жизнь благодаря стараниям Краковской Королевской Роверовой Академии и Федерации велоспорта Львовской области. В этом году в веломарафоне примут участие около 40 участников из Украины. Также заявлено 30 участников с польской стороны”, - информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщил УНИАН главный судья веломарафона Владимир Набойщиков, в этом году отобрали лучших ветеранов и спортсменов, которые стартуют в Украине. В прошлом году лучший участник марафона проехал дистанцию за 11,5 часов, что стало рекордом. Средняя скорость участников марафона – 30-35 километров в час.

Цель мероприятия - пропаганда велосипеда как экологического транспортного средства, польско-украинское сотрудничество в сфере спорта и рекреации, пропаганда здорового образа жизни и привлечение к велоспорту всех слоев населения, несмотря на возраст, социальное или этническое происхождение.

Справка УНИАН. С 1884 года веломарафон Львов-Краков проводился ежегодно. Традиция его проведения перервалась в 1939 году, когда началась Вторая мировая война. С 2008 года украинцы и поляки вновь начали проводить веломарафон.