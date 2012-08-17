Кличко-младший попал в ТОП-10 лучших боксеров всех времен

Как сообщает сайт «Новости бокса», авторитетнейшее издание в мире бокса, американский журнал The Ring опубликовал рейтинг боксеров, достигших высочайших вершин как в любительском боксе, так и в профессиональном.

Первое место в рейтинге занял легендарный боксер Мухаммед Али. Далее расположились Рой Джонс, Рэй Леонард, Пернелл Уитакер, Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Леннокс Льюис, Джордж Формен, Джо Фрейзер, Эвандер Холифилд.

Издание отмечает, что все боксеры первой десятки рейтинга достигали самых высоких вершин в профессиональном боксе, и семь из десяти также становились олимпийскими чемпионами.