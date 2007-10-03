Луческу убежден, что ”Шахтер” победит португальскую ”Бенфику”

Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча ЛУЧЕСКУ убежден, что сегодня в Португалии его команда победит лиссабонскую «Бенфику».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный тренер сказал на пресс-конференции в Лиссабоне накануне матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА против местной "Бенфики".

По словам М.ЛУЧЕСКУ, последние три года "Шахтер" не выигрывает на выезде, хотя играет в зрелищный футбол.

"Думаю, наконец, настал момент для победы", - считает тренер горняков.

По мнению М.ЛУЧЕСКУ, несмотря на то, что игра будет очень сложной, «Шахтер» продемонстрирует в Лиссабоне «красивый футбол».

М.ЛУЧЕСКУ подчеркнул, что "Бенфика" - это команда, которая очень хорошо играет на контратаках, имея в своем распоряжении скоростных фланговых футболистов Ди МАРИЮ и Кристиана РОДРИГЕСА. Кроме того, он указал на неприятности, которые можно ожидать от опытнейшего Руя КОШТЫ.

Говоря о физических кондициях своих футболистов, М.ЛУЧЕСКУ выразил надежду, что все они готовы к матчу.

"Единственной проблемой было здоровье ЖАДСОНА. Остальные готовы сражаться с "Бенфикой", - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

Как известно, сегодня в Лиссабоне донецкий «Шахтер» проведет первый выездной поединок Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Для участия в международной встрече М.ЛУЧЕСКУ взял с собой 21 футболиста.

Вратари: Андрей ПЯТОВ, Богдан ШУСТ, Юрий ВИРТ.

Защитники: Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, ИЛСИНЬО, Владимир ЕЗЕРСКИЙ, Разван РАЦ, Александр КУЧЕР, Томаш ХЮБШМАН.

Полузащитники: Дарио СРНА, Игор ДУЛЯЙ, ЖАДСОН, ВИЛЬЯН, Алексей ГАЙ, Звонимир ВУКИЧ, ФЕРНАНДИНЬО.

Нападающие: Нери КАСТИЛЬО, Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ, БРАНДАО, Александр ГЛАДКИЙ.