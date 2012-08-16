Блохин: Все боялись, что без Шевченко и Воронина сборная перестанет существовать

08:09, 16 августа 2012
Спорт
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Главный тренер сборной Украины Олег Блохин похвалил своих подопечных за игру со сборной Чехией, которая завершилась ничьей.

Блохин доволен подопечными

"Это была наша первая игра после Евро-2012. Мы давно не собирались, да и времени для этого не было. Что же касается самой игры нашей команды, то в целом она меня удовлетворила. Думаю, как и зрителей. Не хватило одного — результата. Мы имели больше моментов, чем чехи, но ни один из них не довели до логического завершения", - сказал Блохин на послематчевой пресс-конференции, сообщает dynamo.kiev.ua.

Главный тренер также отметил, что с Чехией играли "очень молодые ребята, которым где-то не хватает хладнокровия".

"На молодость я списываю и те ошибки, которые они устроили в конце матча. Хотя, в целом, подобные промахи в матчах с командами такого уровня непростительны", - сказал он.

В целом, отметил Блохин, он удовлетворен игрой.

"Все боялись, что после ухода Шевченко и Воронина сборная Украины перестанет существовать как команда, но сегодня мы, ребята доказали, что это не так — сборная есть. Но ребятам, конечно, нужно еще расти, есть к чему стремиться, чтобы стать теми футболистами для сборной, какими были для нее Шевченко и Воронин", - резюмировал он.

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