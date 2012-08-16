Самый колоритный футбольный тренер решил идти в Верховную Раду
00:02, 16 августа 2012Спорт
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 84 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в Верховную Раду Украины путем самовыдвижения.
Виталий Кварцяный
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.
В частности, среди выдвиженцев зарегистрированы известный футбольный тренер Виталий Кварцяный (одномандатный округ №22, Волынская область), нынешний народный депутат Украины Иван Денькович (округ №120, Львовская область), бывший представитель ВО «Громада», известный своим участием по делу Николая Мельниченко, Александр Ельяшкевич (округ №217, г. Киев), нынешний народный депутат Александр Омельченко (округ №220, г. Киев).
ЦИК также зарегистрировал в округе №221 по городу Киеву общественного активиста Виталия Черняховского.
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