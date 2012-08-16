Самый колоритный футбольный тренер решил идти в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, среди выдвиженцев зарегистрированы известный футбольный тренер Виталий Кварцяный (одномандатный округ №22, Волынская область), нынешний народный депутат Украины Иван Денькович (округ №120, Львовская область), бывший представитель ВО «Громада», известный своим участием по делу Николая Мельниченко, Александр Ельяшкевич (округ №217, г. Киев), нынешний народный депутат Александр Омельченко (округ №220, г. Киев).

ЦИК также зарегистрировал в округе №221 по городу Киеву общественного активиста Виталия Черняховского.