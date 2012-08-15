Украинские олимпийцы могут получить бронзу задним числом

Одна из участниц женской сборной США, выигравшей золотые медали в эстафете 4х400 м на Олимпиаде-2012, сдала положительный допинг-тест.

Об этом сообщил вице-президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Владимир Куликов, которого цитирует "Чемпион" со ссылкой на "БалтИнфо".

"Американская спортсменка, принимавшая участие в той эстафете, была уличена в применении запрещенных препаратов. И сейчас на уровне Международного олимпийского комитета решается вопрос о том, чтобы лишить сборную США золотой медали", - заявил он.

Второе место в эстафете заняла сборная России, третье - Ямайка, четвертое - Украина.

В случае дисквалификации американок сборная Украины должна получить бронзовые медали.