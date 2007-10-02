Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)
22:29, 02 октября 2007Спорт
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Спортинг дважды выходил вперед
Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
E Лион - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23)
E Штутгарт - Барселона 0:0
F МЮ - Рома 0:0
F Динамо (Киев) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)
G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч завершился)
G Интер - ПСВ 2:0 (Ибрагимович 15, пен., 31)
H Стяуа - Арсенал 0:0
H Севилья - Славия 2:1 (Кануте 8, Луис Фабиано 27 - Пудил 19)
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