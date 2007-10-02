Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

Спортинг дважды выходил вперед

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА E Лион - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23) E Штутгарт - Барселона 0:0 F МЮ - Рома 0:0 F Динамо (Киев) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38) G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч завершился) G Интер - ПСВ 2:0 (Ибрагимович 15, пен., 31) H Стяуа - Арсенал 0:0 H Севилья - Славия 2:1 (Кануте 8, Луис Фабиано 27 - Пудил 19)

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