Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (1-й тайм)

22:29, 02 октября 2007
Спорт
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Спортинг дважды выходил вперед

Завершились первые таймы в сегодняшних матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

E Лион - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23)

E Штутгарт - Барселона 0:0

F МЮ - Рома 0:0

F Динамо (Киев) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)

G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч завершился)

G Интер - ПСВ 2:0 (Ибрагимович 15, пен., 31)

H Стяуа - Арсенал 0:0

H Севилья - Славия 2:1 (Кануте 8, Луис Фабиано 27 - Пудил 19)

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