В Киев из Лондона вернулись украинские олимпийцы (фото)
В аэропорт «Борисполь» прилетели золотые призеры Олимпиады Алексей Торохтий, Александр Усик и Василий Ломаченко.
В Киев из Лондона вернулись украинские олимпийцы.
В частности, в аэропорт «Борисполь» прилетели золотые призеры Олимпиады Алексей Торохтий, Александр Усик и Василий Ломаченко, передает «5 канал».
Встречали спортсменов около ста человек. Среди них и представители власти: вице-премьер Сергей Тигипко и министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.
Как отметил С.Бубка, "эти игры были очень сложными для всех нас, но мы очень довольны, что 20 медалей наши герои привезли и прославили наше государство".
Как сообщал УНИАН, XXX летние Олимпийские Игры проходили в Лондоне с 27 июля по 12 августа.
Украинская олимпийская сборная завоевала 20 наград (6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых) и заняла 14-е общекомандное место среди 204 стран-участниц.