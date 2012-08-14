В Киев из Лондона вернулись украинские олимпийцы (фото)

В Киев из Лондона вернулись украинские олимпийцы.

В частности, в аэропорт «Борисполь» прилетели золотые призеры Олимпиады Алексей Торохтий, Александр Усик и Василий Ломаченко, передает «5 канал».

Встречали спортсменов около ста человек. Среди них и представители власти: вице-премьер Сергей Тигипко и министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Как отметил С.Бубка, "эти игры были очень сложными для всех нас, но мы очень довольны, что 20 медалей наши герои привезли и прославили наше государство".

Как сообщал УНИАН, XXX летние Олимпийские Игры проходили в Лондоне с 27 июля по 12 августа.

Украинская олимпийская сборная завоевала 20 наград (6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых) и заняла 14-е общекомандное место среди 204 стран-участниц.