Стартует юбилейный Кубок Лобановского
В этот раз участниками турнира являются юниорские команды Украины, Черногории, Словакии и Беларуси.
Сегодня, 14 августа, в Киеве стартует юбилейный десятый Кубок Лобановского, посвященный памяти выдающегося советского и украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского. Об этом сообщает ТСН.
По традиции последних лет, в кубке принимают участие молодежные сборные. На этот раз участниками турнира являются юниорские команды Украины, Черногории, Словакии и Беларуси.
В первый день соревнований пройдут полуфинальные матчи. А 15 августа пройдут решающие игры.
Календарь Х международного турнира памяти Лобановского
Вторник, 14 августа
Стадион имени Банникова
18:30 Беларусь (U20) - Черногория (U20)
Стадион "Динамо" имени Лобановского
18:30 Украина (U20) - Словакия (U21)
Среда, 15 Августа
Стадион имени Банникова
16:00 Матч за 3-е место
Стадион "Динамо" имени Лобановского
16:00 Финал