Стартует юбилейный Кубок Лобановского

Сегодня, 14 августа, в Киеве стартует юбилейный десятый Кубок Лобановского, посвященный памяти выдающегося советского и украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского. Об этом сообщает ТСН.

По традиции последних лет, в кубке принимают участие молодежные сборные. На этот раз участниками турнира являются юниорские команды Украины, Черногории, Словакии и Беларуси.

В первый день соревнований пройдут полуфинальные матчи. А 15 августа пройдут решающие игры.

Календарь Х международного турнира памяти Лобановского

Вторник, 14 августа

Стадион имени Банникова

18:30 Беларусь (U20) - Черногория (U20)

Стадион "Динамо" имени Лобановского

18:30 Украина (U20) - Словакия (U21)

Среда, 15 Августа

Стадион имени Банникова

16:00 Матч за 3-е место

Стадион "Динамо" имени Лобановского

16:00 Финал