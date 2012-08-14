У Беларуси забрали олимпийское золото
Белорусская спортсменка Надежда Остапчук, выигравшая соревнования в толкании ядра на Олимпийских играх в Лондоне, дисквалифицирована за допинг.
Об этом сообщает РИА Новости.
Чемпионкой Олимпиады в толкании ядра автоматически становится Валери Адамс из Новой Зеландии.
Российской легкоатлетке Евгении Колодко достанется не бронзовая, а серебряная медаль Игр-2012. Бронзовая награда перейдет к китаянке Гун Лицзяо.
Как отмечается в сообщении, в допинг-пробе белорусской спортсменки был обнаружен запрещенный препарат метенолон. Национальный комитет Белоруссии будет должен вернуть в МОК золотую медаль, завоеванную Остапчук, "как можно быстрее".
Победа на Олимпиаде в британской столице была первой для 31-летней Остапчук. На Играх в Пекине в 2008 году она завоевала бронзу. Уроженка города Столин (Брестская область) выигрывала чемпионат мира-2005 в Хельсинки, чемпионат мира в помещении-2010, проходивший в Дохе, европейское первенство 2010 года в Барселоне.