У Беларуси забрали олимпийское золото

Об этом сообщает РИА Новости.

Чемпионкой Олимпиады в толкании ядра автоматически становится Валери Адамс из Новой Зеландии.

Российской легкоатлетке Евгении Колодко достанется не бронзовая, а серебряная медаль Игр-2012. Бронзовая награда перейдет к китаянке Гун Лицзяо.

Как отмечается в сообщении, в допинг-пробе белорусской спортсменки был обнаружен запрещенный препарат метенолон. Национальный комитет Белоруссии будет должен вернуть в МОК золотую медаль, завоеванную Остапчук, "как можно быстрее".

Победа на Олимпиаде в британской столице была первой для 31-летней Остапчук. На Играх в Пекине в 2008 году она завоевала бронзу. Уроженка города Столин (Брестская область) выигрывала чемпионат мира-2005 в Хельсинки, чемпионат мира в помещении-2010, проходивший в Дохе, европейское первенство 2010 года в Барселоне.