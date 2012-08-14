Флаг Олимпиады переехал в Бразилию

Как сообщает радио «Свобода», мэр столицы Бразилии Эдуардо Паэс размахивал флагом на выходе из самолета, прибывшего из Лондона.

В воскресенье в Лондоне флаг был передан Э.Паэсу перед тем, как погас огонь завершившейся в тот день 30-й летней Олимпиады.

Прибытие флага знаменует официальное начало подготовки к следующим международным состязаниям.

В Бразилии к играм, которые пройдут через четыре года, должны быть возведены десятки спортивных объектов. Рио-де-Жанейро станет первым в истории городом Южной Америки, где состоится Олимпиада.