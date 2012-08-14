Флаг Олимпиады переехал в Бразилию
08:22, 14 августа 2012Спорт
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Официальный флаг Олимпийских игр в понедельник был доставлен в Рио-де-Жанейро – столицу летней Олимпиады 2016 года.
Олимпийский флаг сменил прописку
Как сообщает радио «Свобода», мэр столицы Бразилии Эдуардо Паэс размахивал флагом на выходе из самолета, прибывшего из Лондона.
В воскресенье в Лондоне флаг был передан Э.Паэсу перед тем, как погас огонь завершившейся в тот день 30-й летней Олимпиады.
Прибытие флага знаменует официальное начало подготовки к следующим международным состязаниям.
В Бразилии к играм, которые пройдут через четыре года, должны быть возведены десятки спортивных объектов. Рио-де-Жанейро станет первым в истории городом Южной Америки, где состоится Олимпиада.
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