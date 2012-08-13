Шева играл в Динамо за 2 тысячи гривен в месяц - декларация

ЦИК показала декларацию экс-футболиста

На сайте Центральной избирательной комиссии Украины опубликована декларация о доходах 2-го номера в списке партии Натальи Королевской «Украина - вперед!" Андрея Шевченко. Согласно документу, за год доходы бывшего игрока киевского «Динамо» составили 13 205 406 грн. В том числе заработная плата - 25 090 грн.

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