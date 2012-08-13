Лондонская Олимпиада завершилась песней The Who

Музыканты исполнили композицию My Generation, пишет РИА "Новости".

Президент МОК Жак Рогге объявил Игры закрытыми и сказал, что ждет всех на следующих Играх через четыре года.

Олимпийский огонь погасили, а лепестки из олимпийского огня раздали всем 204 странам-участницам.

Художественный руководитель церемонии закрытия, известный хореограф Ким Гэвин сказал, что зрители стали свидетелями "хаотической симфонии".

Нести флаг Украины на церемонии закрытия предоставили честь олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Алексею Торохтию.

Украинская сборная завоевала на этой Олимпиаде 6 золотых медалей, 5 серебряных и 9 бронзовых. С такими показателями наша сборная заняла 14 место в общекомандном зачете.

Церемония закрытия, включавшая торжественный парад спортсменов, передачу олимпийского флага столице Игр-2016 Рио-де-Жанейро и погашение огня Олимпиады, продлилась более трех часов.

Торжественные мероприятия завершились грандиозным салютом.