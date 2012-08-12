Олимпиада: у Украины - серебро в вольной борьбе
17:23, 12 августа 2012Спорт
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Украинский борец Валерий Андрийцев в достаточно противоречивой ситуации стал серебряным призером Олимпиады.
Андрийцев стал серебряным призером Олимпиады
Об этом пишет Champion.
Проиграв первый период, наш спортсмен во втором смог вытолкнуть соперника за пределы поля борьбы, а затем и сам оказался там.
Судьи в такой ситуации решили отдать очко американцу, а тренеры Андрийцева не решились подать протест.
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