Олимпиада: у Украины - серебро в вольной борьбе

Об этом пишет Champion.

Проиграв первый период, наш спортсмен во втором смог вытолкнуть соперника за пределы поля борьбы, а затем и сам оказался там.

Судьи в такой ситуации решили отдать очко американцу, а тренеры Андрийцева не решились подать протест.