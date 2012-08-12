Украинский борец вышел в финал Олимпиады

Об этом сообщает НОК.

На первой же минуте схватки украинец вытолкнул соперника за пределы ковра, что принесло ему бал. Но во время этого иранец травмировал ногу.

После врачебного вмешательства Яздани решил продолжить борьбу, и после броска в исполнении нашего спортсмена уже не смог подняться. Схватку остановили, присудив Валерию «чистую» победу - на туше.

В финале уроженец Житомира города Малин померится силами с американцем Якобом Варнером - бронзовым призером последнего чемпионата мира.