Украинский борец вышел в финал Олимпиады
13:54, 12 августа 2012Спорт
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Наш борец Валерий Андрийцев в драматичном поединке одержал победу над действующим чемпионом мира Резой Яздани из Ирана.
Валерий Андрийцев – в олимпийском финале. Фото з сайту НОК
Об этом сообщает НОК.
На первой же минуте схватки украинец вытолкнул соперника за пределы ковра, что принесло ему бал. Но во время этого иранец травмировал ногу.
После врачебного вмешательства Яздани решил продолжить борьбу, и после броска в исполнении нашего спортсмена уже не смог подняться. Схватку остановили, присудив Валерию «чистую» победу - на туше.
В финале уроженец Житомира города Малин померится силами с американцем Якобом Варнером - бронзовым призером последнего чемпионата мира.
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