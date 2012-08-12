Олимпиада: в каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)

Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.

Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы: Современное пятиборье 10:00. Индивидуальные соревнования, женщины. Финальные соревнования. Виктория Терещук, Ирина Хохлова. Легкая атлетика 13:00. Марафон, мужчины. Финал. Иван Бабарыка, Александр Ситковский, Виталий Шафар. Вольная борьба 15:00. Весовая категория 66 кг. Предварительные. Андрей Квятковский. 15:00. Весовая категория 96 кг. Предварительные. Валерий Андрейцев. 19:45. Финалы. Художественная гимнастика 15:30. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Финал. Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Валерия Гудим, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Светлана Прокопова. Велоспорт - маунтейнбайк 15:30. Cross-country, мужчины. Сергей Рысенко. Бокс 15:45. Весовая категория 60 кг, мужчины. Финал. Василий Ломаченко. 15:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. Финал. 15:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. Финал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter