Олимпиада: в каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)
Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.
Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы:
Современное пятиборье
10:00. Индивидуальные соревнования, женщины. Финальные соревнования. Виктория Терещук, Ирина Хохлова.
Легкая атлетика
13:00. Марафон, мужчины. Финал. Иван Бабарыка, Александр Ситковский, Виталий Шафар.
Вольная борьба
15:00. Весовая категория 66 кг. Предварительные. Андрей Квятковский.
15:00. Весовая категория 96 кг. Предварительные. Валерий Андрейцев.
19:45. Финалы.
Художественная гимнастика
15:30. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Финал. Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Валерия Гудим, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Светлана Прокопова.
Велоспорт - маунтейнбайк
15:30. Cross-country, мужчины. Сергей Рысенко.
Бокс
15:45. Весовая категория 60 кг, мужчины. Финал. Василий Ломаченко.
15:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. Финал.
15:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. Финал.