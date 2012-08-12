Олимпиада: в каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)

10:36, 12 августа 2012
Спорт
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Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.  

Ломаченко сегодня бьется в финале

Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы:

Современное пятиборье

10:00. Индивидуальные соревнования, женщины. Финальные соревнования. Виктория Терещук, Ирина Хохлова.

Легкая атлетика

13:00. Марафон, мужчины. Финал. Иван Бабарыка, Александр Ситковский, Виталий Шафар.

Вольная борьба

15:00. Весовая категория 66 кг. Предварительные. Андрей Квятковский.

15:00. Весовая категория 96 кг. Предварительные. Валерий Андрейцев.

19:45. Финалы.

Художественная гимнастика

15:30. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Финал. Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Валерия Гудим, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Светлана Прокопова.

Велоспорт - маунтейнбайк

15:30. Cross-country, мужчины. Сергей Рысенко.

Бокс

15:45. Весовая категория 60 кг, мужчины. Финал. Василий Ломаченко.

15:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. Финал.

15:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. Финал.

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