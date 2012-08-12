Олимпиада: Боксер Усик пополнил копилку Украины пятой золотой медалью
Александр Усик стал чемпионом боксерского турнира на олимпийских играх в Лондоне.
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета, А.Усик завоевал золото в поединке с итальянцем Клементе Руссо в весовой категории до 91 кг.
Кроме того, Д.Беринчик стал серебряным призером Олимпиады в весовой категории до 64 кг, уступив кубинцу Иглесиасу Сотолонго.
«После трех раундов рефери зафиксировал счет 22:15 в пользу кубинца. А, следовательно, Денис Беринчик приносит четвертое серебро в копилку сборной Украины», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее украинские боксеры Александр Гвоздик и Тарас Шелестюк завоевали для Украины две бронзовые медали.
Таким образом, украинские спортсмены, в целом, уже получили на Олимпиаде 18 медалей - 5 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. В командном зачете Украина поднялась на 14 место.