Украинец стал серебряным призером Олимпиады в метании копья

23:11, 11 августа 2012
Спорт
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Украинский легкоатлет Александр Пятница стал серебряным призером Олимпиады в метании копья.

украинец уступил Олимпийскому чемпиону Кешорну Уэлкотту из Тринидада и Тобаго всего семь сантиметров

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета, украинец уступил Олимпийскому чемпиону Кешорну Уэлкотту из Тринидада и Тобаго всего семь сантиметров. Бронзовым призером стал финн Антти Руусканен – 84.12.

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