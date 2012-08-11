Украинец стал серебряным призером Олимпиады в метании копья
23:11, 11 августа 2012Спорт
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Украинский легкоатлет Александр Пятница стал серебряным призером Олимпиады в метании копья.
украинец уступил Олимпийскому чемпиону Кешорну Уэлкотту из Тринидада и Тобаго всего семь сантиметров
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета, украинец уступил Олимпийскому чемпиону Кешорну Уэлкотту из Тринидада и Тобаго всего семь сантиметров. Бронзовым призером стал финн Антти Руусканен – 84.12.
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