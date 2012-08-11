Украинских гребцы принесли Украине золото и серебро
12:35, 11 августа 2012Спорт
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Сегодня в финальных заплывах Юрий Чебан победил на 200 метрах на каноэ, а Инна Осипенко-Радомская завоевала серебро на байдарке.
Инна Осипенко-Радомская завоевала второе серебро Лондона
Юрий Чебан победил в финальном заплыве на 200 метров на каноэ. Это первая олимпийская золотая медаль за всю историю украинского спорта в этом виде.
Результат украинского спортсмена - 42,291. Серебро получил Евгений Шуклин из Литвы, а бронзу - россиянин Иван Штиль.
Это четвертая золотая медаль украинской сборной в Лондоне.
В Пекине-2008 Юрий Чебан выступал на дистанции 500 м. В этом году 200-метровка впервые включена в программу Олимпийских игр.
Украинка Инна Осипенко-Радомская финишировала второй в финальном заплыве на 200м на байдарке. Лишь фотофиниш позволил определить обладателя второго места.
Напомним, это вторая серебряная медаль, которую Инна Осипенко-Радомская завоевала в Лондоне.
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