Осипенко-Радомская принесла Украине второе серебро в гребле
12:21, 11 августа 2012Спорт
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Украинка финишировала второй в финале 200м на байдарке.
Осипенко-Радомская завоевала второе серебро в Лондоне
Украинка Инна Осипенко-Радомская финишировала второй в финальном заплыве на 200м на байдарке.
Лишь фотофиниш позволил определить обладателя второго места.
Напомним, это вторая серебряная медаль, которую Инна Осипенко-Радомская завоевала в Лондоне.
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