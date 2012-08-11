Осипенко-Радомская принесла Украине второе серебро в гребле

Украинка финишировала второй в финале 200м на байдарке.

Украинка Инна Осипенко-Радомская финишировала второй в финальном заплыве на 200м на байдарке. Лишь фотофиниш позволил определить обладателя второго места. Напомним, это вторая серебряная медаль, которую Инна Осипенко-Радомская завоевала в Лондоне.

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