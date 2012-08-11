Украинский каноист принес Украине золото
11:38, 11 августа 2012Спорт
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Юрий Чабан победил в финальном заплыве на 200 метров на каноэ.
Чабанпринес 4 золото, фото НОКУ
Это первая олимпийская золотая медаль за всю историю украинского спорта в этом виде.
Результат украинского спортсмена - 42,291 с.
Серебро получил Евгений Шуклин из Литвы, а бронзу - россиянин Ивана Штиль.
Это четвертая золотая медаль украинской сборной в Лондоне.
В Пекине-2008 Юрий Чебан выступал на дистанции 500 м. В этом году 200-метровка впервые включена в программу Олимпийских игр.
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