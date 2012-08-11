Украинский каноист принес Украине золото

Это первая олимпийская золотая медаль за всю историю украинского спорта в этом виде.

Результат украинского спортсмена - 42,291 с.

Серебро получил Евгений Шуклин из Литвы, а бронзу - россиянин Ивана Штиль.

Это четвертая золотая медаль украинской сборной в Лондоне.

В Пекине-2008 Юрий Чебан выступал на дистанции 500 м. В этом году 200-метровка впервые включена в программу Олимпийских игр.