AIBA отклонила апелляцию на поражение украинского боксера в полуфинале Олимпиады

Украинцы подали протест с требованием пересчитать очки за нанесенные удары, а также рассмотреть неприменение штрафных санкций к казахскому спортсмену за удерживание Александра Гвоздика (по правилам за 3 удерживания должно выноситься предупреждение и штраф в минус 2 очка), пишет сайт НОКУ.

Соответствующее жюри AIBA приняло протест на рассмотрение и около 4 ночи по киевскому времени передало свое решение: предупреждение за удерживание не выносилось поскольку в клинч шли оба боксера, а очки начислены правильно, так же, как и окончательное решение судей о победителе.

Согласно уставу AIBA никаких других апелляционных действий совершить нельзя.

Напомним, что поединок закончился вничью 13-13, но судьи приняли решение в пользу Адибек Ниязимбетова.