У Украины гарантированно есть два олимпийских серебра по боксу
18:23, 10 августа 2012Спорт
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Уже двое из пяти украинских боксеров, вышедших в полуфинал Олимпиады, одержали победы.
Александр Усик и Денис Беринчик - в финале Олимпиады
Денис Беринчик в весовой категории до 64 кг первым среди украинцев одержал победу, сообщает НОКУ.
В начале встречи преимущество в два очка было на стороне соперника украинца Мунх-Эрден Уранчимег из Монголии. Второй раунд от победы нашего боксера отделяло одно очко. Судьба финала решалась в последней 3-й серии.
Денис Беринчик приложил максимум усилий и вырвал победу со счетом 29:21.
Вторым украинцем пробившимся в финал боксерского олимпийского турнира стал Александр Усик (91 кг).
Безоговорочное доминирование на протяжении всех трех раундов над болгарином Тервером Пулевым привело к победе со счетом 21:5 в пользу украинца.
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