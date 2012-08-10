У Украины гарантированно есть два олимпийских серебра по боксу

Денис Беринчик в весовой категории до 64 кг первым среди украинцев одержал победу, сообщает НОКУ.

В начале встречи преимущество в два очка было на стороне соперника украинца Мунх-Эрден Уранчимег из Монголии. Второй раунд от победы нашего боксера отделяло одно очко. Судьба финала решалась в последней 3-й серии.

Денис Беринчик приложил максимум усилий и вырвал победу со счетом 29:21.

Вторым украинцем пробившимся в финал боксерского олимпийского турнира стал Александр Усик (91 кг).

Безоговорочное доминирование на протяжении всех трех раундов над болгарином Тервером Пулевым привело к победе со счетом 21:5 в пользу украинца.