Днепр и Металлист узнали соперников в Лиге Европы
Украинские футбольные клубы получили соперников в последнем раунде квалификации Лиги Европы.
За выход в групповой этап харьковский "Металлист" потягается силами с бухарестским "Динамо", "Днепр" сыграет с чемпионом Чехии "Слованом".
Это определила жеребьевка в штаб-квартире УЕФА, информирует Чемпион.
Первые встречи состоятся 23 августа, а ответные - 30 августа.
Лига Европы
4-й раунд квалификации
"Стяуа" (Румыния) - "Экранас" (Литва)
"Слован" (Чехия) - "Днепр" (Украина)
"Штуттгарт" (Германия) - "Динамо" (Москва, Россия)
ПАОК ( Греция) - "Рапид" (Австрия)
"Люцерн" (Швейцария) - "Генк" (Бельгия)
"Анжи" (Россия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
АИК (Швеция) - ЦСКА (Россия)
"Динамо" (Румыния ) - "Металлист" (Украина)
"Зета" (Черногория) - ПСВ (Нидерланды)
"Хартс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Атромитос" (Греция) - "Ньюкасл" (Англия)
АПОЭЛ (Кипр) - "Нефтчи" (Азербайджан)
"Трёмсе" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия)
"Васлуй" (Румыния) - "Интер" (Италия)
"Атлетик" (Испания) - ИК (Финляндия)
"Маритиму" (Португалия) - "Анортосис" (Кипр) / "Дела" (Грузия)
"Мольде" (Норвегия) - "Херенвен" (Нидерланды)
"Дебрецен" (Венгрия) - "Брюгге" (Бельгия)
"Шериф" (Молдова) - "Олимпик" ( Марсель, Франция)
"Трабзонспор" (Турция) - "Видеотон" (Венгрия)
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Шленск" (Польша) - "Ганновер" (Германия)
"Хорсенс" (Дания) - "Спортинг" (Португалия)
"Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия)
"Мазервелл" (Шотландия) - "Леванте" (Испания)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Бордо" (Франция)
"Локерен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)
"Лацио" (Италия) - "Мура" (Словения)
"Легия" (Польша) - "Русенборг" (Норвегия)
"Бурсаспор" (Турция) - "Твенте" (Нидерланды)