Днепр и Металлист узнали соперников в Лиге Европы

Украинские футбольные клубы получили соперников в последнем раунде квалификации Лиги Европы.

За выход в групповой этап харьковский "Металлист" потягается силами с бухарестским "Динамо", "Днепр" сыграет с чемпионом Чехии "Слованом". Это определила жеребьевка в штаб-квартире УЕФА, информирует Чемпион. Первые встречи состоятся 23 августа, а ответные - 30 августа. Лига Европы 4-й раунд квалификации "Стяуа" (Румыния) - "Экранас" (Литва) "Слован" (Чехия) - "Днепр" (Украина) "Штуттгарт" (Германия) - "Динамо" (Москва, Россия) ПАОК ( Греция) - "Рапид" (Австрия) "Люцерн" (Швейцария) - "Генк" (Бельгия) "Анжи" (Россия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) АИК (Швеция) - ЦСКА (Россия) "Динамо" (Румыния ) - "Металлист" (Украина) "Зета" (Черногория) - ПСВ (Нидерланды) "Хартс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия) "Атромитос" (Греция) - "Ньюкасл" (Англия) АПОЭЛ (Кипр) - "Нефтчи" (Азербайджан) "Трёмсе" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия) "Васлуй" (Румыния) - "Интер" (Италия) "Атлетик" (Испания) - ИК (Финляндия) "Маритиму" (Португалия) - "Анортосис" (Кипр) / "Дела" (Грузия) "Мольде" (Норвегия) - "Херенвен" (Нидерланды) "Дебрецен" (Венгрия) - "Брюгге" (Бельгия) "Шериф" (Молдова) - "Олимпик" ( Марсель, Франция) "Трабзонспор" (Турция) - "Видеотон" (Венгрия) "Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) "Шленск" (Польша) - "Ганновер" (Германия) "Хорсенс" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль) - "Дюделанж" (Люксембург) "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия) "Мазервелл" (Шотландия) - "Леванте" (Испания) "Црвена Звезда" (Сербия) - "Бордо" (Франция) "Локерен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия) "Лацио" (Италия) - "Мура" (Словения) "Легия" (Польша) - "Русенборг" (Норвегия) "Бурсаспор" (Турция) - "Твенте" (Нидерланды)

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