Днепр и Металлист узнали соперников в Лиге Европы

18:03, 10 августа 2012
Спорт
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Украинские футбольные клубы получили соперников в последнем раунде квалификации Лиги Европы.

Лига Европы набирает обороты

За выход в групповой этап харьковский "Металлист" потягается силами с бухарестским "Динамо", "Днепр" сыграет с чемпионом Чехии "Слованом".

Это определила жеребьевка в штаб-квартире УЕФА, информирует Чемпион.

Первые встречи состоятся 23 августа, а ответные - 30 августа.

Лига Европы

4-й раунд квалификации

"Стяуа" (Румыния) - "Экранас" (Литва)

"Слован" (Чехия) - "Днепр" (Украина)

"Штуттгарт" (Германия) - "Динамо" (Москва, Россия)

ПАОК ( Греция) - "Рапид" (Австрия)

"Люцерн" (Швейцария) - "Генк" (Бельгия)

"Анжи" (Россия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

АИК (Швеция) - ЦСКА (Россия)

"Динамо" (Румыния ) - "Металлист" (Украина)

"Зета" (Черногория) - ПСВ (Нидерланды)

"Хартс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Атромитос" (Греция) - "Ньюкасл" (Англия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Нефтчи" (Азербайджан)

"Трёмсе" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия)

"Васлуй" (Румыния) - "Интер" (Италия)

"Атлетик" (Испания) - ИК (Финляндия)

"Маритиму" (Португалия) - "Анортосис" (Кипр) / "Дела" (Грузия)

"Мольде" (Норвегия) - "Херенвен" (Нидерланды)

"Дебрецен" (Венгрия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Шериф" (Молдова) - "Олимпик" ( Марсель, Франция)

"Трабзонспор" (Турция) - "Видеотон" (Венгрия)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Шленск" (Польша) - "Ганновер" (Германия)

"Хорсенс" (Дания) - "Спортинг" (Португалия)

"Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия)

"Мазервелл" (Шотландия) - "Леванте" (Испания)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Бордо" (Франция)

"Локерен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия)

"Лацио" (Италия) - "Мура" (Словения)

"Легия" (Польша) - "Русенборг" (Норвегия)

"Бурсаспор" (Турция) - "Твенте" (Нидерланды)

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