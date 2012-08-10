Олимпиада: Украинские гребцы легко прошли в финал

Об этом сообщает НОК.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 каноист Юрий Чебан завтра поборется за медаль Олимпийских Игор на дистанции 200 м. В своем полуфинале он первым пересек финишную линию - 41,427. Отметим, что наш спортсмен был быстрым и в первом раунде соревнований - 41,036.

Инна Осипенко-Радомская, которая вчера получила в лондонском канале «серебро» в гребле на байдарке на 500 м, гарантировали себе шанс побороться еще за одну олимпийскую награду - на 200-метровке. Свой заезд она выиграла - 42,119. А в полуфинале финишировала третьей - 41,360. Однако по результатам попала в финал А, который состоится завтра.