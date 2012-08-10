Соперниками Динамо в Лиге чемпионов будут немцы

Киевское «Динамо» узнало соперника в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА, состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Результаты Базель - Клуж Хельсинборг - Селтик БАТЭ - Хапоэль АЕЛ - Андерлехт Динамо Загреб - Марибор Брага - Удинезе Спартак - Фенербахче Малага - Панатинаикос Боруссия Менхенгландбах - Динамо Киев Лилль - Копенгаген Матчи этого этапа пройдут 21/22 августа и 28/29 августа.

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