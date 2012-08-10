Соперниками Динамо в Лиге чемпионов будут немцы

13:19, 10 августа 2012
Спорт
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Киевское «Динамо» узнало соперника в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА, состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда ЛЧ.

Результаты

Базель - Клуж

Хельсинборг - Селтик

БАТЭ - Хапоэль

АЕЛ - Андерлехт

Динамо Загреб - Марибор

Брага - Удинезе

Спартак - Фенербахче

Малага - Панатинаикос

Боруссия Менхенгландбах - Динамо Киев

Лилль - Копенгаген

Матчи этого этапа пройдут 21/22 августа и 28/29 августа.

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