Соперниками Динамо в Лиге чемпионов будут немцы
13:19, 10 августа 2012Спорт
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Киевское «Динамо» узнало соперника в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Прошла жеребьевка
В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА, состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда ЛЧ.
Результаты
Базель - Клуж
Хельсинборг - Селтик
БАТЭ - Хапоэль
АЕЛ - Андерлехт
Динамо Загреб - Марибор
Брага - Удинезе
Спартак - Фенербахче
Малага - Панатинаикос
Боруссия Менхенгландбах - Динамо Киев
Лилль - Копенгаген
Матчи этого этапа пройдут 21/22 августа и 28/29 августа.
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