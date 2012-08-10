Каких медалей ждать сегодня из Лондона Украине (анонс дня)

09:52, 10 августа 2012
Спорт
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Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.

Ломаченко сегодня будет драться в полуфинале

Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы:

Гребля на байдарках и каноэ

11:51. С-1 200 м, мужчины. Предварительные заезды. Юрий Чебан.

12:12. К-1 200 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская.

13:16. С-1 200 м, мужчины. 1/2 финала.

13:30. К-1 200 м, женщины. 1/2 финала.

Художественная гимнастика

14:00. Многоборье. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Квалификация. Елена Дмитраш, Светлана Прокопова, Евгения Гомон, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Валерия Гудим, Анастасия Шухарева.

Плавание

14:00. Марафон 10 км, мужчины. Финал. Игорь Червинский.

Бокс

16:00. Весовая категория 56 кг, мужчины. 1/2 финала.

16:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/2 финала. Денис Беринчик.

17:30. Весовая категория 91 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Усик.

17:00. Весовая категория 75 кг, мужчины. 1/2 финала.

23:00. Весовая категория 60 кг, мужчины. 1/2 финала. Василий Ломаченко.

23:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/2 финала. Тарас Шелестюк.

22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Гвоздик.

Прыжки в воду

21:00. Вышка 10м, индивидуальные соревнования, мужчины. Предварительные. Александр Бондарь, Антон Захаров.

Легкая атлетика

21:10. Прыжки с шестом, мужчины. Финал.

21:10. Эстафета 4 х 400 м, женщины. Предварительные забеги. Юлия Баралей, Дарья Приступа, Анна Титимец, Наталья Пигида, Юлия Олишевская, Ольга Земляк, Алина Логвиненко.

21:35. Метание молота, женщины. Финал.

22:05. Бег 5000 м, женщины. Финал.

22:40. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Финал.

22:55. Бег 1500 м, женщины. Финал.

 

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