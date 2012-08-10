Каких медалей ждать сегодня из Лондона Украине (анонс дня)

Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.

Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы: Гребля на байдарках и каноэ 11:51. С-1 200 м, мужчины. Предварительные заезды. Юрий Чебан. 12:12. К-1 200 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская. 13:16. С-1 200 м, мужчины. 1/2 финала. 13:30. К-1 200 м, женщины. 1/2 финала. Художественная гимнастика 14:00. Многоборье. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Квалификация. Елена Дмитраш, Светлана Прокопова, Евгения Гомон, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Валерия Гудим, Анастасия Шухарева. Плавание 14:00. Марафон 10 км, мужчины. Финал. Игорь Червинский. Бокс 16:00. Весовая категория 56 кг, мужчины. 1/2 финала. 16:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/2 финала. Денис Беринчик. 17:30. Весовая категория 91 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Усик. 17:00. Весовая категория 75 кг, мужчины. 1/2 финала. 23:00. Весовая категория 60 кг, мужчины. 1/2 финала. Василий Ломаченко. 23:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/2 финала. Тарас Шелестюк. 22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Гвоздик. Прыжки в воду 21:00. Вышка 10м, индивидуальные соревнования, мужчины. Предварительные. Александр Бондарь, Антон Захаров. Легкая атлетика 21:10. Прыжки с шестом, мужчины. Финал. 21:10. Эстафета 4 х 400 м, женщины. Предварительные забеги. Юлия Баралей, Дарья Приступа, Анна Титимец, Наталья Пигида, Юлия Олишевская, Ольга Земляк, Алина Логвиненко. 21:35. Метание молота, женщины. Финал. 22:05. Бег 5000 м, женщины. Финал. 22:40. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Финал. 22:55. Бег 1500 м, женщины. Финал.

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