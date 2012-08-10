Каких медалей ждать сегодня из Лондона Украине (анонс дня)
Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград.
Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы:
Гребля на байдарках и каноэ
11:51. С-1 200 м, мужчины. Предварительные заезды. Юрий Чебан.
12:12. К-1 200 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская.
13:16. С-1 200 м, мужчины. 1/2 финала.
13:30. К-1 200 м, женщины. 1/2 финала.
Художественная гимнастика
14:00. Многоборье. Групповые упражнения. Мячи, ленты, обручи. Квалификация. Елена Дмитраш, Светлана Прокопова, Евгения Гомон, Виктория Ленишин, Виктория Мазур, Валерия Гудим, Анастасия Шухарева.
Плавание
14:00. Марафон 10 км, мужчины. Финал. Игорь Червинский.
Бокс
16:00. Весовая категория 56 кг, мужчины. 1/2 финала.
16:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/2 финала. Денис Беринчик.
17:30. Весовая категория 91 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Усик.
17:00. Весовая категория 75 кг, мужчины. 1/2 финала.
23:00. Весовая категория 60 кг, мужчины. 1/2 финала. Василий Ломаченко.
23:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/2 финала. Тарас Шелестюк.
22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/2 финала. Александр Гвоздик.
Прыжки в воду
21:00. Вышка 10м, индивидуальные соревнования, мужчины. Предварительные. Александр Бондарь, Антон Захаров.
Легкая атлетика
21:10. Прыжки с шестом, мужчины. Финал.
21:10. Эстафета 4 х 400 м, женщины. Предварительные забеги. Юлия Баралей, Дарья Приступа, Анна Титимец, Наталья Пигида, Юлия Олишевская, Ольга Земляк, Алина Логвиненко.
21:35. Метание молота, женщины. Финал.
22:05. Бег 5000 м, женщины. Финал.
22:40. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Финал.
22:55. Бег 1500 м, женщины. Финал.