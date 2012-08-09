ФК «Волынь» подтвердил подлинность соглашения с Майконом

В ходе заседания ФК «Волынь» предоставил заключение экспертов, свидетельствующее о подлинности соглашения о продлении контракта и подписи Майкона Перейра де Оливейра на этом документе, что подтверждает правоту Клуба и его позицию, которая оставалась неизменной на протяжении всего процесса. Это доказательство было поводом для крайнего удивления руководства ДК ПЛ и представителя ФК «Шахтер», которые заявлениями Майкона и его представителей были введены в заблуждение относительно действительного срока действия контракта между ним и ФК «Волынь». Напомним, 02 июля 2012 г. ФК «Шахтер» объявил о том, что между клубом и Майконом подписан контракт, который вступает в силу с 01.09.2012г.

Следующее заседание ДК ПЛ по этому делу отсрочено на семь дней, которые потребуются для ознакомления Майкона с предоставленными доказательствами и получения от футболиста комментариев по данному вопросу.