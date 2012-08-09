У Украины - первое серебро!

Украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

Она пришла на финиш второй в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 метров. Результат украинки — 1:52.565.

И.Осипенко-Радомская сразу вырвалась вперед, однако на финише ее обошла венгерская спортсменка Данута Козак. Таким образом копилка украинской сборной пополнилась первым олимпийским серебром.

Напомним, на Олимпийских играх 2004 года в Афинах Осипенко-Радомская выиграла бронзу в составе украинской женской команды-четверки на байдарке. На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году она стала чемпионкой на одиночной байдарке показав в финальном заезде время 1:50,673, опередив при этом итальянку Жозефу Идем (1:50,677) всего лишь на 4 тысячных секунды.