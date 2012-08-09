Олимпиада: В каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)

Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград, за которые будут бороться и украинские спортсмены.

Легкая атлетика 11:00. Многоборье: мужчины. Бег 110 метров с барьерами, метание диска, прыжки с шестом. Алексей Касьянов. 11:30. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация. Виктория Степина, Елена Холоша. 21:20. Тройной прыжок, мужчины. Финал. 21:30. Бег 800 м, женщины. 1/2 финала. Наталья Люпу. 22:20. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Предварительные забеги. Наталья Погребняк, Олеся Повх, Виктория Пятаченко, Мария Ремень, Кристина Стуй, Елизавета Брызгина. 22:55. Бег 200 м, мужчины. Финал. 23:00. Метание копья, женщины. Финал. 23:20. Многоборье: мужчины. Метание копья, бег 1500 м. Финал. Тхэквондо 11:00. Весовая категория до 68 кг, мужчины. Предварительные. Григорий Гусаров. 17:00. 1/4 финала, 1/2 финала 22:00. Поединки за 3-е место, финалы. Прыжки в воду 12:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. 1/2 финала. Юлия Прокопчук. 21:00. Финал. Конный спорт 12:00. Выездка. Финал. Гребля на байдарках и каноэ 12:08. К-1 500 м, женщины. Финал. Инна Осипенко-Радомская. Художественная гимнастика 14:00. Многоборье, индивидуальные соревнования. Квалификация. Анна Ризатдинова, Алина Максименко, Викторя Шенкаренко. Плавание 14:00. Марафон 10 км, женщины. Финал. Ольга Береснева. Вольная борьба 15:00. Весовая категория 55 кг, женщины. Весовая категория 72 кг, женщины. Предварительные. Татьяна Лазарева, Катерина Бурмистрова. 19:45. Финалы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter