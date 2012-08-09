Олимпиада: В каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)
Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград, за которые будут бороться и украинские спортсмены.
Легкая атлетика
11:00. Многоборье: мужчины. Бег 110 метров с барьерами, метание диска, прыжки с шестом. Алексей Касьянов.
11:30. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация. Виктория Степина, Елена Холоша.
21:20. Тройной прыжок, мужчины. Финал.
21:30. Бег 800 м, женщины. 1/2 финала. Наталья Люпу.
22:20. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Предварительные забеги. Наталья Погребняк, Олеся Повх, Виктория Пятаченко, Мария Ремень, Кристина Стуй, Елизавета Брызгина.
22:55. Бег 200 м, мужчины. Финал.
23:00. Метание копья, женщины. Финал.
23:20. Многоборье: мужчины. Метание копья, бег 1500 м. Финал.
Тхэквондо
11:00. Весовая категория до 68 кг, мужчины. Предварительные. Григорий Гусаров.
17:00. 1/4 финала, 1/2 финала
22:00. Поединки за 3-е место, финалы.
Прыжки в воду
12:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. 1/2 финала. Юлия Прокопчук.
21:00. Финал.
Конный спорт
12:00. Выездка. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
12:08. К-1 500 м, женщины. Финал. Инна Осипенко-Радомская.
Художественная гимнастика
14:00. Многоборье, индивидуальные соревнования. Квалификация. Анна Ризатдинова, Алина Максименко, Викторя Шенкаренко.
Плавание
14:00. Марафон 10 км, женщины. Финал. Ольга Береснева.
Вольная борьба
15:00. Весовая категория 55 кг, женщины. Весовая категория 72 кг, женщины. Предварительные. Татьяна Лазарева, Катерина Бурмистрова.
19:45. Финалы.