Олимпиада: В каких видах сегодня выступают украинцы (анонс дня)

11:12, 09 августа 2012
Спорт
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Продолжаются Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград, за которые будут бороться и украинские спортсмены.

Сегодня болеем за Инну Осипенко-Радомскую!

Легкая атлетика

11:00. Многоборье: мужчины. Бег 110 метров с барьерами, метание диска, прыжки с шестом. Алексей Касьянов.

11:30. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация. Виктория Степина, Елена Холоша.

21:20. Тройной прыжок, мужчины. Финал.

21:30. Бег 800 м, женщины. 1/2 финала. Наталья Люпу.

22:20. Эстафета 4 х 100 м, женщины. Предварительные забеги. Наталья Погребняк, Олеся Повх, Виктория Пятаченко, Мария Ремень, Кристина Стуй, Елизавета Брызгина.

22:55. Бег 200 м, мужчины. Финал.

23:00. Метание копья, женщины. Финал.

23:20. Многоборье: мужчины. Метание копья, бег 1500 м. Финал.

Тхэквондо

11:00. Весовая категория до 68 кг, мужчины. Предварительные. Григорий Гусаров.

17:00. 1/4 финала, 1/2 финала

22:00. Поединки за 3-е место, финалы.

Прыжки в воду

12:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. 1/2 финала. Юлия Прокопчук.

21:00. Финал.

Конный спорт

12:00. Выездка. Финал.

Гребля на байдарках и каноэ

12:08. К-1 500 м, женщины. Финал. Инна Осипенко-Радомская.

Художественная гимнастика

14:00. Многоборье, индивидуальные соревнования. Квалификация. Анна Ризатдинова, Алина Максименко, Викторя Шенкаренко.

Плавание

14:00. Марафон 10 км, женщины. Финал. Ольга Береснева.

Вольная борьба

15:00. Весовая категория 55 кг, женщины. Весовая категория 72 кг, женщины. Предварительные. Татьяна Лазарева, Катерина Бурмистрова.

19:45. Финалы.

 

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