Прыжки в воду: украинка прошла в полуфинал Олимпиады
09:34, 09 августа 2012Спорт
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Единственная представительница Украины на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде Юлия Прокопчук вышла в полуфинал.
Прокопчук удачно преодолела квалификационный отбор. Фото noc-ukr.org
Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, Ю.Прокопчук удачно преодолела квалификационный отбор, заняв 11-е место с результатом 324,85 очка.
В следующий круг соревнований проходят 18 лучших спортсменок, которые уже завтра разыграют комплект олимпийских наград.
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