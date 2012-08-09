Прыжки в воду: украинка прошла в полуфинал Олимпиады

09:34, 09 августа 2012
Спорт
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Единственная представительница Украины на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде Юлия Прокопчук вышла в полуфинал.

Прокопчук удачно преодолела квалификационный отбор. Фото noc-ukr.org

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, Ю.Прокопчук удачно преодолела квалификационный отбор, заняв 11-е место с результатом 324,85 очка.

В следующий круг соревнований проходят 18 лучших спортсменок, которые уже завтра разыграют комплект олимпийских наград.

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