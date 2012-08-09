Пятый украинский боксер вышел в полуфинал Олимпиады

В весовой категории до 81 кг он победил соперника из Алжира (19:17) и 10 августа в полуфинале встретится с казахским спортсменом Адилбеком Ниязимбетовым. Во втором полуфинале будут определять победителя россиянин Егор Мехонцев и бразилец Ямагучи Фалькао.

Напомним, что участие в полуфинальном бою уже означает награждение минимум бронзовой медалью.

Ранее сегодня в полуфинал вышел другой представитель Украины, в весовой категории до 64 кг, Денис Беринчик. Он победил австралийского спортсмена, а в полуфинале 10 августа его соперником будет монгольский атлет.

Денис и Александр стали четвертым и пятым участником полуфиналов от украинской сборной вслед за Тарасом Шелестюком, Александром Усиком и Василием Ломаченко.