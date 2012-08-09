Львовские альпинисты назвали гору на Кавказе именем Бандеры

На вершине украинцы оставили капсулу, мемориальную доску «Степан Бандера - герой Украины» и красно-черный флаг.

Об этом "Львовскому порталу" рассказал руководитель экспедиции Марьян Нищук.

"В мире много безымянных вершин, - говорит он. - В октябре хотим поехать в Тибет, найти там гору и назвать ее именем греко-католического митрополита Андрея Шептицкого. Также в планах поездка в Патагонию в Южной Америке в следующем году. Новые вершины, думаю, получат названия в честь предстоятеля Украинской греко-католической церкви Иосифа Слепого и первого проводника ОУН Евгения Коновальца ".