Львовские альпинисты назвали гору на Кавказе именем Бандеры
01:37, 09 августа 2012Спорт
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Во Львов вернулась группа альпинистов львовского клуба «Экстрем», которые в конце июля поднялась на одну из безымянных кавказских вершин высотой 4 тыс. 272 м и назвали ее именем Степана Бандеры.
На вершине украинцы оставили капсулу, мемориальную доску «Степан Бандера - герой Украины» и красно-черный флаг.
Об этом "Львовскому порталу" рассказал руководитель экспедиции Марьян Нищук.
"В мире много безымянных вершин, - говорит он. - В октябре хотим поехать в Тибет, найти там гору и назвать ее именем греко-католического митрополита Андрея Шептицкого. Также в планах поездка в Патагонию в Южной Америке в следующем году. Новые вершины, думаю, получат названия в честь предстоятеля Украинской греко-католической церкви Иосифа Слепого и первого проводника ОУН Евгения Коновальца ".
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